La trasformazione futura di Napoli partirà dalla zona est: sarà il 'motore dello sviluppo della città'

La rigenerazione urbana di Napoli Est ecologicamente orientata è stata l'oggetto dell'ultima riunione della Commissione Urbanistica del Consiglio comunale di Napoli tenutasi nella sala consiliare di via Verdi, presieduta da Massimo Pepe. L'incontro ha visto la partecipazione dell'assessora all'urbanistica del Comune di Napoli Laura Lieto, del responsabile dell'area urbanistica Andrea Ceudech, e del Prof. Carlo Gasparrini. L'attenzione principale è stata focalizzata sulla costruzione del nuovo Piano Regolatore, con particolare enfasi sul progetto “Guida 1 - Napoli Orientale".

La vicesindaca Laura Lieto, responsabile dell'Urbanistica, ha presentato il primo pezzo del documento strategico, delineando una visione che mira a trasformare la fruizione della città, partendo dall'area orientale. Quest'ultima è stata identificata come il motore principale dello sviluppo di Napoli, ponendo l'accento sulla rigenerazione urbana senza ricorrere al consumo di suolo. Il documento sottolinea che Napoli, oltre al suo notevole potenziale turistico, è caratterizzata dalla presenza di ampie aree industriali dismesse e da patrimoni pubblici che necessitano di riqualificazione. Dall'area di Bagnoli alla zona retrostante il Centro Direzionale, la città si presenta come una delle metropoli italiane con la più vasta riserva di aree pubbliche da sviluppare e rigenerare.

Il presidente della commissione Pepe ha dichiarato che l'approccio strategico prevede una rigenerazione urbana ecologicamente orientata, promuovendo un maggiore coinvolgimento del Comune attraverso investimenti pubblici, con l'utilizzo di fondi europei e nazionali. Ha, inoltre, enfatizzato l'importanza di una collaborazione sinergica tra settore pubblico e privato, senza rinunciare agli impegni sugli obblighi normativi e sul potenziamento delle dotazioni pubbliche. In un contesto in cui Napoli si rivela non solo come una destinazione turistica di grande potenziale ma anche come una città con notevoli opportunità di riqualificazione, ha spiegato Pepe, il coinvolgimento di investimenti pubblici e privati risulta necessario.