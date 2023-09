Campi Flegrei e piano di evacuazione di Napoli, attacco a Manfredi: “Basta aspettare ancora”

Ancora polemiche. I consiglieri comunali di Forza Italia Napoli Iris Savastano e Salvatore Guangi attaccano l'amministrazione partenopea a proposito della situazione dei Campi Flegrei.

“Dopo le decine di interrogazioni e un ordine del giorno di Forza Italia approvato all’unanimità in Consiglio per accelerare sul bando del piano di evacuazione di Napoli e dei campi flegrei – è la nota dei due consiglieri – ancora non si hanno notizie certe”.

“Domani – proseguono Savastano e Guangi – presenteremo l’ennesima interrogazione al Sindaco e alla Giunta per venire a conoscenza dei tempi e dell’organizzazione anche con Città Metropolitana e comune di Pozzuoli. Non possiamo attendere ulteriormente, non si può rischiare”.