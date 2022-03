Piano della cultura per Napoli, presentate le linee di indirizzo: la città potrà contribuire con proposte

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha presentato nelle scorse ore alla città, con un incontro presso il teatro Mercadante, le linee di indirizzo della politica culturale della città e della sua area metropolitana per i prossimi anni.

Le linee di indirizzo racchiudono la visione e nove sfide strategiche, da intendere quali priorità e valori fondamentali a cui si ispirerà l’azione di governo dell’amministrazione comunale per le sue politiche culturali. Nel documento presentato alla città sono descritti i principi di base cui dovrà corrispondere nei prossimi mesi un programma operativo di misure, azioni ed interventi promosso dal Comune di Napoli e dalla Città Metropolitana.

L’obiettivo del Piano della cultura 2022 - 2026 della città di Napoli è quello di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali nel capoluogo campano dei prossimi anni, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione.

Il Piano della cultura sarà varato dall’amministrazione comunale partenopea nell’estate del 2022 e sarà il frutto di un percorso articolato. Per un mese, fino al 15 aprile, l'amministrazione raccoglierà le proposte che vengono dalla città e dal mondo della cultura. Per contribuire alla costruzione del Piano è possibile sin da oggi e per i prossimi 30 giorni, compilare un modulo online sul sito del Comune di Napoli per presentare una proposta.

Manfredi: "Ci attende un mese dedicato al confronto. Tre azioni già in cantiere"

"Ho presentato alla città le nuove linee di indirizzo della politica culturale di Napoli e della sua area metropolitana, tracciando la rotta per i prossimi anni e definendo le nove priorità strategiche che ispireranno il lavoro di questa amministrazione. Tre azioni sono già in cantiere: sviluppo di una struttura, a esclusiva proprietà pubblica, in grado di curare, tutelare, manutenere e valorizzare i siti culturali; riqualificazione delle biblioteche comunali; rafforzamento della filiera musicale volto a consolidare il ruolo di Napoli città della musica", scrive il sindaco di Napoli sui social.

"Ci attende un mese dedicato al confronto. Raccoglieremo le vostre idee, le idee provenienti dal mondo della cultura che integreranno e arricchiranno il programma operativo", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.

Napoli città della musica

Il Comune di Napoli intende creare un "ufficio Musica" (inteso quale Music Commission) per garantire agli stakeholder del mondo musicale un interlocutore privilegiato che assicuri il necessario supporto alle azioni di sviluppo del comparto. Un luogo che avrà fra l’altro il compito di favorire il dialogo tra le istituzioni (e le associazioni di categoria) ed anche interconnessioni tra le varie professionalità (produttive indie e major, editoriali-autorali, live, digital, tecniche ed artistiche, etc.) del comparto musicale locale, nazionale ed internazionale, diventando un "hub" per la comunità musicale su Napoli, nonché per formazione ed accesso alle professioni e per la valorizzazione di esse.

Nuovo modello di gestione del patrimonio culturale

Una delle principali azioni strategiche che l’amministrazione intende implementare, nel corso del 2022, consiste nella definizione di un nuovo modello di gestione del patrimonio culturale materiale del Comune di Napoli. L’obiettivo è di costruire un soggetto professionale in grado di gestire i grandi siti culturali del Comune e di coordinare e supportare operazioni di partenariato pubblico privato per la gestione del patrimonio culturale diffuso e non adeguatamente valorizzato. Lo scopo di questa azione è di creare una struttura che sia in grado di curare, tutelare, manutenere e valorizzare i grandi siti culturali come il Maschio Angioino, Castel dell’Ovo, il PAN ed il Complesso di San Domenico. La creazione di un soggetto professionale, di esclusiva proprietà pubblica, che si occuperà della manutenzione ordinaria dei siti, della programmazione culturale, dell’audience deveolopment, dei servizi educativi, della comunicazione, della promozione e del fundraising.

Nel corso del 2022 sarà predisposto il piano strategico del nuovo soggetto e delle vocazioni specifiche dei diversi siti culturali e avviato lo start up. Il nuovo modello di gestione dovrà avviarsi nel corso del 2023, secondo le linee guida di palazzo San Giacomo.

Riqualificazione delle biblioteche comunali: il progetto case della cultura

Il progetto del Comune di Napoli mira a riqualificare e rifunzionalizzare le biblioteche comunali trasformandole in presidi culturali sul territorio. L’obiettivo è quello di trasformare una rete frammentata e sottofinanziata, costituita di strutture desuete e poco frequentate, in un sistema composto da spazi accoglienti e polivalenti, capaci di attrarre una vasta utenza - dallo studente universitario fuori sede ai ragazzi in età scolare, dai pensionati ai disoccupati, dagli immigrati, che necessitano di luoghi di integrazione culturale comune, ai genitori in cerca di un contesto di interazione coi figli - , attraverso l’erogazione di un servizio culturale multidisciplinare e la definizione di aree polivalenti: studio, lettura, formazione, connessione, gioco, riposo.

Un simile intervento comporterà un radicale cambio di paradigma nell’offerta della biblioteca di quartiere, da concepire non più luogo di raccolta dei libri, ma centro di diffusione culturale. Si prevede, inoltre, l'ampliamento delle fonti di informazione; il rafforzamento della cooperazione interbibliotecaria e interistituzionale; la valorizzazione del patrimonio librario e l’informatizzazione dei cataloghi, lo sviluppo dell’accessibilità e la promozione di attività di pubblica lettura; la creazione diservizi a sostegno di una nuova socialità e di iniziative rivolte alle culture delle minoranze. Gli interventi di ristrutturazione dei luoghi punteranno in questa direzione: arredi moderni, dispositivi elettronici, strumenti di accessibilità, stanze accoglienti. La biblioteca non come “insieme di scaffali” ma come “casa della cultura”, luogo di transito ma anche di sosta, di pausa.

Cruciale sarà, poi, l’apporto e la cooperazione con le singole municipalità e con le associazioni di quartieri, attori fondamentali nel processo di riqualificazione che il progetto intende realizzare partendo dall’individuazione di quattro biblioteche pilota, per poi estenderne il modello alle restanti municipalità e alle biblioteche civiche della città metropolitana.