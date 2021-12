Manfredi annuncia: “Nel 2022 piano strategico per la cultura a Napoli”

"Entro la fine di gennaio 2022 sarà lanciato un Piano strategico per la cultura a Napoli". Lo ha annunciato il sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi, intervenendo ai lavori della commissione Cultura. "Al centro dell'azione amministrativa ci saranno l'efficientamento della gestione dei siti culturali comunali e la cooperazione con tutte le istituzioni culturali della città, puntando - ha spiegato Manfredi - in particolare sulla valorizzazione della rete delle biblioteche comunali e dei siti culturali minori. Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso un nuovo modello di gestione pubblico/privato e combattendo il provincialismo culturale ancora diffuso in alcuni ambienti cittadini. Il Comune - ha concluso - non può agire da imprenditore culturale, ma deve essere il regista delle migliori pratiche che sono in circolazione, in modo da attrarre a Napoli gli operatori nazionali e internazionali".