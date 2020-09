Toninelli-Ciarambino: "Stop al pedaggio in Tangenziale"

Dopo Roberto Fico e Vito Crimi, anche Danilo Toninelli è giunto a Napoli per dare sostegno alla campagna elettorale di Valeria Ciarambino, candidata presidente della Regione Campania per il Movimento 5 Stelle. L'ex ministro dei Trasporti si è concentrato sul pedaggio della Tangenziale: "Un balzello illegittimo, imposto da una società che fa capo ai Benetton e presieduta da Cirino Pomicino. Stiamo riportando sotto il controllo dello Stato 3mila chilometri di autostrade e l'obiettivo è quello di ridurre prima ed eliminare poi il pedaggio della Tangenziale di Napoli, unico caso in Italia".

Una posizione ribadita dalla Ciarambino: "Il pedaggio costa alle famiglia 750 euro all'anno. Inoltre, da un dossier dell'Anac abbiamo scoperto che Tangenziale investe in manutenzione solo il 40 per cento. Troppo poco. La responsabilità è di tutte le forze politiche che hanno permesso che questo scempio andasse avanti".