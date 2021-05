Comunali a Napoli, prove di dialogo tra Pd e Italia Viva

Il segretario metropolitano del Pd di Napoli Marco Sarracino ha incontrato oggi la coordinatrice di Italia Viva Graziella Pagano. Un incontro nell'ambito dei dialoghi per l'avvicinamento alle elezioni amministrative del capoluogo partenopeo, salutato da entrambi con soddisfazione.

"È stato - ha spiegato Sarracino - un incontro estremamente positivo e c'è profonda sintonia sul percorso dei prossimi giorni in vista della scelta del candidato sindaco che la nostra coalizione presenterà alla città". "Concordiamo che la città vive in uno stato di abbandono profondo e che occorre una figura ed una squadra all'altezza di una sfida che sarà estremamente complicata visto l'isolamento politico ed istituzionale causato dall'amministrazione uscente", ha proseguito. A proposito di primarie ha quindi aggiunto che "sono uno strumento che si utilizza quando fallisce il tentativo di costruire una candidatura unitaria, ma il Pd farà di tutto affinché tutti siano protagonisti di una scelta che oltre ad unire la coalizione unirà la città di Napoli".

"Questa mattina è venuto a trovarmi Marco Sarracino, segretario del Pd Napoli - ha dichiarato Pagano - Abbiamo fatto una lunga e sincera chiacchierata sulle elezioni amministrative. Apprezzo molto lo sforzo che Marco sta facendo in queste settimane per giungere a una positiva ed equilibrata sintesi delle posizioni in campo. Se questo lavoro porterà alla individuazione di un candidato unitario, bene. Diversamente, così come sta avvenendo in tutta Italia, le primarie restano uno strumento valido".

"Su un punto sono stata chiara - ha aggiunto ancora Graziella Pagano - il rispetto necessario di tutte le forze presenti al tavolo senza corsie preferenziali per nessun partito o movimento. E inoltre è indispensabile rivendicare l'autonomia dei territori nelle scelte politiche. Basta imposizioni".