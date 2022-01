Patto per Napoli, Clemente: "Il Comune aumenterà le tasse"

L'attacco della consigliera comunale d'opposizione: "Manfredi aveva promesso 5 miliardi di euro e invece il Governo erogherà 1,3 miliardi in 21 anni"

Gaetano Manfredi si appresta a presentare il Patto per Napoli al Coniglio comunale e già sono partite critiche dalle opposizioni. Tra queste, quella di Alessandra Clemente. L'ex candidata sindaco ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui accusa Manfredi di non aver mantenuto le promesse della campagna elettorale e di esporre i napoletani all'aumento delle tasse.

"Il patto è inadeguato, figlio di un bluff politico. Manfredi si era impegnato a trovare 5 miliardi di euro e invece il Governo ha stanziato solo 1,3 miliardi di euro in 21 anni. Come contropartita, lo Stato ci chiede di aumentare le tasse da subito e di aprire le porte alla privatizzazione del patrimonio immobiliare della città. Per questi motivi ci opporremo a questa misura".