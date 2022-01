Il "Patto per Napoli" in Consiglio comunale: da Roma arrivano 1,3 mld ma Irpef più salata

Non poteva che essere Pier Paolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli e tra i principali artefici del “Patto per Napoli”, ad illustrarne i contenuti in Consiglio comunale, nel corso della seduta monotematica di oggi. Con lui il sindaco Gaetano Manfredi e la Giunta, che sedevano di fronte a 32 consiglieri tra maggioranza e opposizione.

Nella sua relazione l'ex sottosegretario all'Economia ha sottolineato i tratti fondamentali del provvedimento che Manfredi sottoscriverà. Tra questi, il fatto che sia a fondo perduto; che riguarderà anche altre tre città ma che a Napoli andrà quasi la metà dello stanziamento, ovvero 1,3 miliardi; che il Comune di Napoli dovrà contribuire di suo per una somma minore.

È quest'ultimo aspetto uno di quelli maggiormente dibattuti nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Il Comune dal 2023 dovrebbe aumentare l'Irpef di 0,1 o 0,2 punti per i redditi definiti “medio-alti”, è al vaglio un incremento delle tasse aeroportuali, dovrà riprendere ad esigere i crediti che vanta sui suoi cittadini tra tasse evase e multe non pagate, rivedere il suo rapporto con il proprio patrimonio immobiliare e con le ingenti spese che sostiene per gli affitti di uffici pubblici che si trovano in edifici privati. Da vedere anche la vicenda partecipate: la norma contenuta nella legge di Bilancio prevede che i creditori del Comune (che ha un debito di 5 miliardi) facciano uno “sconto” a Palazzo San Giacomo, ma tra i vari creditori ci sono anche le società partecipate del Comune, che rischiano di trovarsi in ulteriore difficoltà.

Il commento dell'assessore al Bilancio

“La firma del patto è il primo atto della nuova storia che vogliamo vivere insieme per il rilancio della città di Napoli. Per questo terremo rapporti costanti col Consiglio comunale e la Commissione bilancio, ma, anche con le parti sociali, le Istituzioni ed Associazioni napoletane”. “Napoli – ha spiegato Pier Paolo Baretta nel concludere il suo intervento – vuole un futuro migliore. Di fronte ai molti problemi che abbiamo si può essere tentati o dallo scoramento o dalla repulsione. Serve, invece, assumerci le nostre responsabilità. Serve una condivisione collettiva e, permettetemi, tanto di quell’entusiasmo e fiducia nel futuro che ho incontrato arrivando qui a Napoli”.

Gaetano Manfredi: “Intervento che richiede uno sforzo alla città”

"Il governo ci dà 1,3 miliardi a fondo perduto. Rappresentano veramente la salvezza della città, che oggi è praticamente in dissesto: il dissesto sarebbe il fallimento della città, lo smantellamento delle partecipate, il non pagamento dei debiti commerciali, quindi il collasso finanziario di Napoli", è stato – prima ancora di entrare in aula – il commento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Si tratta di un accordo che – aggiunge Manfredi – “richiede alla città uno sforzo guardando alla possibilità di vari aspetti". Il sindaco è entrato anche nel dettaglio dei problemi che hanno attualmente le casse del Comune. "Noi abbiamo la riscossione più bassa d'Italia: siamo al 27% delle tasse riscosse, oltre al debito pro capite più alto d'Italia. Il governo ci chiede un impegno sulla riscossione che negli ultimi anni ha dato esiti veramente molto negativi, tra i 20 e i 30 milioni all'anno, una cifra veramente irrisoria – ha aggiunto – Dobbiamo lavorare in primo luogo sulla base informatica. Oggi non c'è una base dati affidabile. Utilizzando le tecnologie, e con l'aiuto di guardia di finanza e agenzia del territorio, incroceremo le banche dati per far emergere tanta elusione della base imponibile. Noi abbiamo due problemi: la base imponibile non completa, perché ci sono persone che non sono proprio registrate, e poi c'è il problema di chi è registrato e non paga". "Noi stiamo valutando di intervenire sulle tasse aeroportuali e eventualmente su un aumento dell'aliquota Irpef nell'ordine dello 0,1 o 0,2% e solamente per le fasce alte", ha quindi puntualizzato il sindaco. "Una cifra molto bassa – ha chiarito l'ex ministro dell'Università – ma che rientra in una analisi più articolata che dobbiamo fare in relazione a questo complessivo piano di rientro della città". "Non c'è dubbio – ha poi assicurato il primo cittadino – che l'intervento sull'Irpef non ci sarà nel 2022".

L'opposizione

Dall'opposizione Catello Maresca ha sottolineato: "Non può passare il messaggio: ti do dei soldi e tu mi assicuri che aumenti le tasse ai cittadini. Auspico da quest'aula non esca l'impegno di un aumento delle tasse entro il 2023 o 2024. L'eventuale impegno deve essere procrastinato in maniera più lontana nel tempo possibile, credo si possa ragionare su programmi almeno triennali". "Non è giusto che a pagare siano sempre gli stessi", ha aggiunto.