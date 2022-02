Manfredi: “Nei prossimi giorni la firma del “patto” con Draghi”

"Adesso, anche partendo dal dibattito fatto in Consiglio e nelle commissioni, faremo le ultime limature insieme al presidente del Consiglio Draghi e nei prossimi giorni si arriverà alla firma del Patto per Napoli. È un momento importante per una città che ha sofferto economicamente tanto negli ultimi anni, con grandissimi problemi che sono sotto gli occhi di tutti".

Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commentando il voto all'unanimità del Consiglio sul piano messo a punto dall'amministrazione nell'ambito dei fondi messi a disposizione dal governo per il Comune di Napoli. "Il voto unanime del Consiglio - ha aggiunto il primo cittadino - è anche un segnale di grande compattezza della città in questa fase fondamentale per evitare il dissesto, rilanciare economicamente la città, garantire una capacità di investimento e la gestione del quotidiano".