Accordo coesione, De Luca: "Siamo nelle mani di Padre Pio"

"Ad oggi non abbiamo nessun riscontro dal governo. Attendiamo. Siamo nelle mani di Padre Pio. La scadenza è il 28 giugno, il mio augurio è che entro quella data si concluda l'accordo di coesione e si possa recuperare un anno di tempo perso". A parlare è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della presentazione del rapporto sull'economia della Campania di Bankitalia.

"Risponderemo a tutti i pretesti che ci verranno proposti, ma avendo chiarito a tutti che resisteremo un minuto in più di quelli che pensano che la dignità delle persone sia una merce in vendita. La nostra dignità - ha aggiunto - non è nella disponibilità di nessuno".