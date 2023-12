Eventi in città, la polizia municipale sarà a carico degli organizzatori: ok dal Consiglio comunale

Il servizio di polizia municipale a tutela della sicurezza e della viabilità relativo agli eventi in città sarà a carico degli organizzatori. È la decisione del Consiglio comunale partenopeo, che ha approvato all'unanimità la delibera relativa al regolamento che disciplina le prestazioni rese dal corpo di polizia locale.

La decisione arriva dopo mesi di discussione, di rinvii in commissione e al termine di un lungo dibattito in aula con la presentazione di un maxi emendamento.

"Il regolamento – ha spiegato l'assessore con delega alla polizia municipale, Antonio De Iesu – discende da una legge nazionale del 2017 che impone ai privati il pagamento dei costi di polizia municipale”. “È stato svolto – ha aggiunto – un lavoro prezioso e queste entrate saranno orientate, d'intesa con le organizzazioni sindacali, al miglioramento del lavoro della polizia municipale".

I privati dovranno sostenere quindi i costi per i servizi della polizia municipale in occasione di partite di calcio, concerti e manifestazioni che abbiano uno scopo e ricaduta commerciale. Per altre fattispecie di eventi si dovrà invece esprimere la giunta comunale di volta in volta.

Sono comunque escluse attività come manifestazioni di carattere religioso e feste patronali, eventi e iniziative per le quali l'amministrazione con apposita delibera ne abbia dichiarato l'interesse pubblico, attività che promuovono diritti fondamentali della persona o tutela delle persone fragili e/o con disabilità”.