Regionali, la polemica: "Il candidato di De Luca ha definito 'assassini' i partigiani"

"Complimenti a De Luca per il suo candidato che considera i partigiani degli assassini, che attaccava il governo Conte durante il lockdown, e che è orgoglioso di essere fascista". Il commento è un tweet di Nicola Fratoianni, portavoce di Sinistra Italiana.

Fratoianni rilancia la notizia pubblicata oggi da Repubblica Napoli su Domenico Manganiello, candidato in una lista d'appoggio al governatore De Luca.

Ex Lega, Manganiello su Facebook definì i partigiani "assassini autorizzati". "Visto che nessuno al (sic) il coraggio di dire chi sono stati i partigiani del 25 Aprile e cosa hanno fatto all'Italia e sapere bene se sono stati degli EROI, sappiate che erano solo degli ASSANINI AUTORIZZATI DAI GRUPPI DI LIBERAZIONE!". Questo il post di Manganiello lo scorso 25 aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Complimenti anche al Partito Democratico – le parole dell'esponente di Sinistra Italiana – per il loro alleato: una ragione in più per non votarli".