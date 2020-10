Fico a Napoli per il bicentenario della prima seduta del Parlamento delle Due Sicilie: "Doveroso ricordare"

Duecento anni fa, il 1° ottobre 1820, si riuniva per la prima volta a Napoli, presso la Chiesa dello Spirito Santo, il Parlamento delle Due Sicilie, la prima Assemblea eletta nell'Italia pre-unitaria.

Il Presidente della Camera Roberto Fico, in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della prima seduta del Parlamento, partecipa ad una serie di iniziative organizzate in città, prima presso la Chiesa dello Spirito Santo, in via Toledo, e poi presso l'Aula Magna dell'Università Federico II in Corso Umberto.

"E' doveroso ricordare la storia del nostro Paese. Si tratta del primo Parlamento cosiddetto napoletano, in realtà delle due Sicilie, il primo Parlamento dell'Italia pre unitaria. Non solo va ricordato, ma anche celebrato in quanto in un percorso complicato e difficile, da qui parte la prima rappresentanza parlamentare ed è il primo disegno costituzionale per arrivare poi all'Unità d'Italia e ai nostri giorni", le parole della terza carica dello Stato.

A presiedere la prima seduta del Parlamento delle Due Sicilie fu Matteo Galdi, il cui ritratto è stato ricollocato nella giornata di ieri a Montecitorio, presso la Galleria dei Presidenti: "La Galleria dei Presidenti - ha sottolineato per l'occasione il Presidente Fico - testimonia la continuità della rappresentanza politica del nostro Paese, in tutte le sue componenti territoriali. Qui viene richiamato il senso di unità e di comunità di cui oggi avvertiamo sempre più l'importanza, ma anche il senso di responsabilità e di partecipazione democratica che deve essere condiviso dai cittadini tutti per essere esercitato efficacemente da parte dei loro rappresentanti nelle aule parlamentari".