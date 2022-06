Parlamentari tedeschi in visita al Comune: l'incontro con il sindaco

Una delegazione di parlamentari tedeschi è stata ricevuta in sala giunta dal sindaco Gaetano Manfredi insieme all'assessore al Turismo Teresa Armato. Il primo cittadino ha evidenziato "i legami storici" tra Napoli e la Germania dai tempi di Federico II. "Qui da noi i tedeschi si sentono a casa - ha aggiunto Manfredi -. Sono già in corso rilevanti scambi culturali ed economici tra la nostra città e la Germania: stiamo lavorando per saldare ancora di più questi rapporti grazie all'apporto del Goethe Institut.

Inoltre in questa fase delicata, in quanto capitale euromediterannea - ha concluso il sindaco- Napoli è il luogo per costruire un dialogo basato su valori comuni". Durante l'incontro è stato programmato un gemellaggio tra Napoli ed Amburgo, città portuale che presenta grandi affinità con la nostra città.