"L'Inps riveli i nomi dei parlamentari che hanno chiesto il bonus": la petizione

Il parlamentare napoletano Paolo Russo (responsabile dipartimento Sud di Forza Italia) ha lanciato una petizione per chiedere che il Governo autorizzi - con una norma apposita - l'Inps a rendere noti i nomi dei 5 deputati che hanno richiesto il bonus Covid da 600 euro. "I cittadini italiani hanno diritto di sapere chi, pur non avendone bisogno, ha cercato di approfittare di un sostegno economico riservato a quanti tra autonomi e liberi professionisti sono stati veramente messi in grande difficoltà dalla crisi determinata dal lockdown", si legge all'interno del testo della petizione.

"Il fatto che cinque parlamentari non abbiano sentito l'alto richiamo all'etica dei comportamenti addirittura richiedendo il contributo economico, senza timore dell' imbarazzo o peggio della gogna, la dice lunga sul livello raggiunto in quanto a modelli culturali e di servizio civico", spiega Russo. "La classe politica ha il dovere morale di condannare con fermezza condotte spregiudicate, non rispettose del ruolo che si ricopre e del mandato fiduciario ricevuto attraverso le elezioni dai cittadini".