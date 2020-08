Regionali, Borrelli sui parlamentari che hanno ottenuto il bonus: "Noi siamo puliti"

"La notizia dei 5 deputati che hanno chiesto ed ottenuto il bonus di 600 pensato dal Governo per sostenere gli imprenditori e le partite durante l'emergenza Cpvid-19 è vergognosa. Tra noi non vogliamo assolutamente furbetti di questo genere, per cui tutti i consiglieri regionali e quelli comunali, quelli dei comuni più grandi, dei Verdi, dovranno autocertificare di non aver fatto richiesta del bonus di 600 euro, altrimenti non verranno candidati alle elezioni. Vogliamo che il nostro sia un movimento pulito, trasparente ed onesto, senza furbetti di alcuna sorta". Così Angelo Bonelli, coordinatore dell'esecutivo nazionale dei Verdi assieme al consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e a Fiorella Zabatta, membro dell'esecutivo nazionale dei Verdi.

