Parlamentare napoletana allatta il suo bimbo in aula: "Oggi è un giorno molto importante"

La deputata napoletana Gilda Sportiello è stata la prima in Italia, quest'oggi, a partecipare ai lavori della Camera allattando il suo bimbo di pochi mesi.

Il Movimento 5 Stelle ha dedicato un post sui social a questo momento significativo: "Oggi è un giorno molto importante. Per la prima volta, in Italia, una deputata sta partecipando ai lavori della Camera in compagnia del suo bimbo di pochi mesi. Il figlio della nostra Gilda Sportiello sarà il primo bambino a essere allattato in aula. Dovrebbe essere soltanto un passo verso la normalità, ma è un giorno importante, che è dovuto a una battaglia del Movimento 5 Stelle. Nasce, infatti, da un ordine del giorno della passata legislatura che prevede postazioni dedicate alle mamme che devono allattare, voluto proprio da Gilda Sportiello e al quale hanno lavorato anche Paola Carinelli e Valentina D'Orso".