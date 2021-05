Carfagna: "La parità i genere si garantisce con i servizi alle donne"

L'Università Federico II di Napoli ha presentto il Bilancio di Genere, un documento che fotografa la parità di accesso alle occasioni di lavoro. L'incontro è un'occasione per promuovere le azioni finalizzate a garantire la parità di genere, rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione personale e professionale di uomini e donne e sviluppare una cultura inclusiva e rispettosa di tutte le differenze identitarie.

In questo video, il ministro per il Sud Mara Carfagna commenta i dati del Bilancio e traccia la strada per iniziative utili a garantire alle donne parità di diritti.