Occupazioni abusive gestite dai clan e carcere per i parcheggiatori abusivi: bocciate le proposte di Borrelli

Parere negativo per l’ordine del giorno di Borrelli contro le occupazioni abusive gestite dai clan e per l'arresto dei parcheggiatori abusivi.

“Però hanno approvato la cancellazione della riforma Spazzacorrotti. In che direzione si vuole muovere il Governo, tutelando chi delinque e non rispetta le regole? Io non mollo.” Niente arresto per parcheggiatori abusivi e chi gestisce le occupazioni abusive di immobili per conto dei clan di mafia e camorra ma in “compenso” ritorneranno le prescrizioni per tutti i gradi di giudizio. È questo il sunto della seduta alla Camera dei deputati del 28 dicembre. Mi pare che si stia andando verso una direzione sbagliata, quella che auspicavo si evitasse. Resta quindi sempre la solita solfa, si tutelano corrotti e criminali mentre chi rispetta le regole viene lasciato in balia di che le regole le crea da sé? Sono deluso ma non abbattuto. Continuerò a seguire il mio percorso verso la difesa dei più deboli e contro i criminali e i clan che infestano i nostri territori.”- ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli dei Verdi-Sinistra