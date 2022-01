Elezione presidente della Repubblica, il napoletano Maddalena è il più votato anche al secondo scrutinio

Si è concluso in serata anche il secondo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. Dalla votazione a scrutinio segreto, a cui hanno partecipato 976 grandi elettori, ancora una volta nessuno dei votati ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dell'assemblea (672 per le prime tre votazioni) stabilita dalla Costituzione.

Ad ottenere il maggior numero di preferenze è stato anche quest’oggi, per il secondo giorno consecutivo, il magistrato napoletano Paolo Maddalena (39), a pari merito con il presidente uscente Sergio Mattarella. Diciotto i voti per il parlamentare Renzo Tondo, ex presidente del Friuli Venezia Giulia.

Non sono mancati anche stavolta voti singolari, come quello per l'ex portiere del Napoli Dino Zoff.

527 le schede bianche, 38 quelle nulle. Non essendo stato raggiunto il quorum di voti richiesto, il Parlamento in seduta comune è convocato per il terzo scrutinio a partire dalle ore 11,00 di mercoledì.