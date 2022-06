Manfredi: "Panni stesi nei vicoli punto di rappresentatività della città. Non penso ci sarà mai ordinanza"

"I panni stesi nei vicoli rappresentano un punto di rappresentatività della nostra città e non un punto di mancanza di decoro. E' ovvio che noi dobbiamo sempre mantenere un confine tra la nostra tradizione popolare e l'ordine. Non penso, comunque, che questa ordinanza dei panni stesi esisterà mai. Nessuno ha mai pensato di non stendere i panni, anche perchè i panni sono stesi così perchè nei vicoli stretti di Napoli, dove difficilmente entra il caldo del sole, solo in questa maniera si possono asciugare. Visto che noi i panni dei nostri cittadini li vogliamo far asciugare, l'ordinanza non esisterà mai". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto sulle polemiche scoppiate nelle ultime ore contro l'ipotesi di un regolamento contenente un divieto di stendere i panni alle finestre.

Già nelle ore precedenti la Giunta comunale, in una nota ufficiale, aveva precisato che le misure relative al decoro urbano non sarebbero entrate nel regolamento: "La sicurezza urbana è una priorità di questa amministrazione. Esclusivamente questo tema sarà oggetto, come annunciato quando fu emessa un'ordinanza ora in scadenza, di un apposito regolamento da approvare in giunta per poi essere sottoposto al vaglio delle commissioni competenti e poi del Consiglio comunale. Quanto alle misure relative al decoro urbano, pur necessarie per restituire un volto degno alla città lasciata nel totale degrado negli ultimi anni, non entrano in questo regolamento".