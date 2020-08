“Palummella” rinuncia alla candidatura alle Regionali

È durata solo pochi giorni l'avventura politica di Gennaro Montuori, alias “palummella”, che ha ritirato la sua candidatura nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni regionali in Campania. L'ex capo-ultrà del Napoli si era presentato nelle liste del partito di Berlusconi ma a distanza di una settimana si è già ritirato. Secondo le prime indiscrezione a decretarne la rinuncia sarebbe stata una lite con Fulvio Martusciello per un comunicato che voleva uscisse contro Matteo Salvini. Montuori voleva che Salvini si scusasse pubblicamente per i cori contro i napoletani e per questo voleva inoltrare un comunicato alla stampa.

Lo strappo

Una richiesta che ha inoltrato a Fulvio Martusciello che aveva sponsorizzato la sua candidatura. Richiesta che, però, è stata ignorata causando l'indignazione dell'ex capo-ultrà che ha deciso di abbandonare la corsa. Montuori ha fatto sapere di apprezzare Salvini sulla questione migranti ma di volere che si scusasse con i napoletani che ritiene di dover difendere sempre.