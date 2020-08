L'ex capo-ultrà del Napoli “palummella” candidato con Forza Italia: “Ci sto pensando”

Prende corpo l'ipotesi di una candidatura nelle liste di Forza Italia alle regionali in Campania di Gennaro Montuori, alias “palummella”, ex capo-ultrà del Napoli ai tempi di Maradona. Nelle ultime ore la notizia è rimbalzata da più parti e lo stesso Montuori ha confermato l'interessamento del partito di Berlusconi. In particolare sembrerebbe che a volerlo sia proprio il facente funzioni Antonio Tajani che da Roma avrebbe suggerito Montuori allo staff di Fulvio Martusciello che si sta occupando della formazione della lista napoletana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal canto suo l'ex ultras e poi giornalista sportivo ha chiesto 24 ore di tempo per pensarci. Ha stima per il presidente Berlusconi ed è simpatizzante del centro-destra ma non ha lesinato complimenti al presidente Vincenzo De Luca per la gestione dell'emergenza Covid in Campania.