Tari, Nappi: "Il Comune di Napoli la annulli per tutti i commercianti"

Cittadini e commercianti del Comune di Napoli hanno ricevuto, nei giorni precedenti, la cartella per il pagamento della Tari. Nella comunicazione allegata, il Comune informa di aver applicato le riduzioni per il Covid-19 e il conseguente slittamento del saldo al 1 marzo 2021. Un gesto non sufficiente alla gravità del periodo secondo il consigliere regionale della Lega Severino Nappi: "Il Comune avrebbe dovuto annullare la Tari per quest'anno. Questo sarebbe stato un gesto di vicinanza alla città".