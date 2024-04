Il padre di Ilaria Salis a Napoli: “L'ambasciata italiana è rimasta a guardare”

"Sono convinto che non siamo noi a dover lavorare per le istituzioni, sono le istituzioni che devono lavorare per noi, perché siamo cittadini e non siamo sudditi. Nel momento in cui c'è una cittadina italiana chiusa in cella, che non può parlare con i genitori, che parla solo con gli avvocati ungheresi che sono usi ai trattamenti dati in quelle carceri e a quelle conduzioni nei tribunali, se la famiglia non può intervenire ci vuole un'azione importante delle istituzioni italiane.

In quel caso doveva essere l'Ambasciata a non stare lì passivamente a guardare, ma doveva segnalare, far salire la rilevanza del problema, coinvolgere il resto del Ministero degli Esteri e fare in modo che i diritti di un cittadino italiano fossero tutelati il più possibile nello stesso modo in cui sono tutelati nel nostro Paese". Lo ha detto Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, intervenuto a "La Repubblica delle idee" in corso a Napoli.