Pace a sorpresa tra Sgarbi e Sangiuliano: l'incontro a una presentazione a Napoli

Si stringono la mano, si abbracciano, alla fine escono assieme. A Napoli scatta l'inattesa e imprevista pace tra il ministro della Cultura, Gennaro Sanguliano e il candidato di Fdl alla circoscrizione Sud, nonché ex sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che a febbraio si è dimesso dall'incarico per conflitto di interessi dopo aver ricevuto dall'Antitrust l'avviso di un'indagine in corso sull'incompatibilità tra la sua attività di sottosegretario e una serie di prestazioni autonome retribuite.

L'indagine era stata avviata dopo che il ministero della Cultura aveva ricevuto una denuncia anonima sui presunti illeciti del sottosegretario e l'aveva trasmessa a ottobre all'Antritrust stessa. Ora, il disgelo: lo stesso Sgarbi si è presentato, non invitato, al Real Albergo dei poveri ''Palazzo Fuga'', alla sala convegni della palestra Kodokan, per la presentazione del libro ''Un sogno American - l'inizio'', scritto da Vincenzo Rochira, con prefazione del ministro Sangiuliano, che nel corso dell'evento si è augurato l'elezione al Parlamento europeo dell'ex sottosegretario al suo dicastero. Già all'annuncio della sua candidatura alle Europee, Sgarbi aveva spiegato che le incomprensioni con Sangiuliano erano ormai alle spalle, esprimendo stima e amicizia per il ministro.