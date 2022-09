Pablo Iglesias a Napoli per la campagna elettorale di de Magistris

Sabato 17 settembre alle ore 10,30 a Napoli, nel Cinema Modernissimo in via Cisterna dell’Olio, si terrà l’iniziativa "Il potere mediatico. Come l’informazione in mano ai pochi può danneggiare la democrazia". Una riflessione sulla democrazia e sul sistema mediatico che è anche presente nel nuovo libro di Luigi de Magistris “Fuori dal sistema”, edizioni Piemme con prefazione di Nino Di Matteo e postfazione di Pablo Iglesias, che verrà presentato in anteprima in questa occasione. La copertina è di Ciro Fusco.

Verrà inoltre anche presentato in anteprima il nuovo libro di Pablo Iglesias “Medios y cloacas. Asì conspira el estado profundo contra la democracia” edito da Àgora Ctxt. Ecco gli interventi: Pablo Iglesias, ex Vice-Presidente del Governo in Spagna e direttore de La Base Manu Levin, filologo, sceneggiatore e collaboratore de La Base Chiara Prato, giornalista, Francesca Fornario, giornalista, Giuliano Granato e Luigi de Magistris.