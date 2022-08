Ottaviano, sciolto il Consiglio comunale: arriva il commissario prefettizio

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, divenute irrevocabili dimissioni irrevocabili del sindaco Luca Capasso, intenzionato a candidarsi alle elezioni politiche, ha sospeso il Consiglio comunale di Ottaviano e nominato commissaria prefettizia la viceprefetta Ida Carbone, in servizio nella prefettura di Napoli. La Carbone è stata incaricata della provvisoria amministrazione dell'ente. Avviate, intanto, le procedure di scioglimento dell'organo consiliare.

L'empasse istituzionale è nata dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco Capasso il 28 luglio scorso. In carica dal 2013, riconfermato con Forza Italia nel 2018, l'ex primo cittadino lo aveva cominicato con una lunga lettera sul su profilo Facebook. In quella circostanza non ha motivato la scelta di fare un passo indietro, parlando di "esperienza meravigliosa". Probabile che dietro al suo gesto ci sia la possibilità di candidarsi al Parlamento nella tornata elettorale del 25 settmebre 2022.