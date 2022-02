Ospedali senza personale, De Luca: "E' colpa del Governo"

"In Campania c'è un enorme problema legato alla mancanza del personale e la colpa è del Governo". Vincenzo De Luca risponde così a chi gli chiede come mai alcuni ospedali napoletani sono in sofferenza dall'inizio della pandemia. Le continue denunce che giungono dall'Ospedeale del Mare di Ponticelli e i dossier dei sindacati sul Cardarelli sono solo due esempi.

Da due anni infermieri e operatori sanitari scendono in piazza con cadenza settimanale per lamentare turni massacranti, precarietà e mancanza di macchinari. "E' un tema che conosciamo. Abbiamo più di 10mila dipendenti in meno nella Sanità rispetto a regioni, come il Veneto, che hanno meno abitanti. Questo deriva dagli strascichi di dieci anni di commissarimento, ma anche dalla scandalosa ripartizione del fondo nazionale per la Sanità, in cui la Campania viene depredata ogni anno di 300 milioni di euro. Qualcuno dovrebbe spiegarci perché alla nostra regione spettano meno soldi. Vorrà dire che continueremo a combattere".