De Luca: "A Caivano un ospedale di comunità"

"Parte un progetto urbanistico, un cantiere per una centrale operativa territoriale e, a breve, partiranno i lavori per una casa di comunità e per un ospedale di comunità, quello che sentiamo invocare, anche a livello nazionale, come la medicina territoriale, gli ospedali vicini ai quartieri, ai cittadini. Qui avremo un ospedale di comunità e sarà davvero una svolta in termini di civiltà e di servizi che noi offriamo a Caivano". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Caivano a margine di un'iniziativa pubblica.

Gli altri progetti

Aprirà, inoltre, "entro l'estate" un altro ospedale del circondario, quello di Giugliano in Campania con "un investimento importante di 70 milioni di euro". Sarà anche avviato un progetto urbanistico, finanziato dalla Regione: "Avremo la chiusura dei porticati degli alloggi popolari per ricavare spazi pubblici da destinare ai ragazzi e parte la formazione con le aziende locali. La Regione destinerà 7mila euro di contributo a fondo perduto per ogni contratto a tempo indeterminato che fanno le aziende insediate nel territorio di Caivano. Credo che stiamo dando un segno di grande attenzione", ha concluso De Luca.