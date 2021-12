Niente brindisi della Vigilia né Capodanno al Plebiscito: in arrivo le ordinanze di De Luca

Sarà giro di vite per Natale e Capodanno, Vincenzo De Luca lo ha annunciato senza mezzi termini stamattina. Il governatore della Campania ha infatti deciso che vieterà, al fine di evitare una ulteriore diffusione del contagio da Coronavirus, assembramenti e vendita di alcolici il 24 dicembre, nonché le feste in piazza a Capodanno.

Tramontano così con ogni probabilità in un colpo solo - per il secondo anno consecutivo - sia il tradizionale brindisi della Vigilia che la festa al Plebiscito, sulla quale peraltro fino a ieri era stato possibilista lo stesso sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (sarà probabilmente soltanto un evento televisivo).

La stretta voluta da Palazzo Santa Lucia si concretizzerà con due ordinanze, annunciate tra oggi e domani. "Fra oggi e domani - ha detto infatti il presidente della Regione stamattina a Napoli per la presentazione del progetto di recupero di Palazzo Penne - emetteremo delle ordinanze che vietano la vendita di alcolici e vietano gli assembramenti alla vigilia di Natale e anche un’ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno". L'obiettivo è "evitare assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po’ su di giri come è inevitabile che sia a Capodanno. Credo che si debba vietare ogni festa in piazza se vogliamo stare tranquilli nei mesi successivi, perché rischiamo, per la follia di una settimana, di essere chiusi tutti per mesi dopo Capodanno".

La spiegazione è che siamo in una situazione difficile e De Luca non nasconde la sua preoccupazione. "Per il punto a cui siamo arrivati era necessario prorogare lo stato di emergenza", ha aggiunto a proposito della scelta fatta dal governo. Per poi concludere: "C’è un andamento del contagio talmente preoccupante da motivare ordinanze di prudenza e di contenimento dei contagi".