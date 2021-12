Covid, Manfredi firma l'ordinanza per Natale e Capodanno: niente festa e stretta sulla movida

È arrivata nella serata di oggi, da Palazzo San Giacomo, l'attesa ordinanza anti-Covid per le festività natalizie. Il provvedimento è stato definito al termine di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi oggi in Prefettura.

La stretta sulle “31 strade” della movida

Il testo, firmato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dispone che dal 24 al 31 dicembre, nelle aree della movida cittadina, sarà vietato vendere bevande in contenitori anche al banco e ai tavoli all'aperto e consentita solo la commercializzazione delle bibite in bicchieri di plastica leggera o carta.

Inoltre nelle stesse aree, in caso di assembramenti, è possibile l'interdizione di strade per il tempo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza. Le disposizioni – fa sapere l'amministrazione comunale – valgono per 31 vie della città di Napoli, situate tra il centro storico, la zona universitaria, Chiaia (l'area dei baretti), e i Quartieri spagnoli. Si tratta di strade e piazze nelle quali si ritiene più elevato il rischio di affollamenti e, quindi, di potenziale diffusione del contagio.

Festa di Capodanno ma solo in tv

Infine, a proposito del concerto di Capodanno, Manfredi ha fatto sapere che ci sarà uno spettacolo al Maschio Angioino ma senza pubblico, show che verrà trasmesso in tv su emittenti private locali.

“Facendo una festa all'aperto, benché pensassimo di farla con posti a sedere, la gestione dell'affollamento sarebbe stata molto complicata – sono state le parole del primo cittadino napoletano – quindi la faremo al Maschio Angioino con una trasmissione in diretta sulle tv private napoletane. Festeggeremo lo stesso, ma in tv. È anche un modo per essere comunque sempre vicini ai cittadini napoletani".