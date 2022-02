Ordinanza movida, critiche a Manfredi: "Misure repressive e punitive"

L'ordinanza sulla movida della giunta Manfredi, com'era prevedibile, non ha riscosso unanime entusiasmo. Molte le voci contrarie, sul versante della politica ma non solo.

L'opposizione: "Misure repressive e punitive"

"La montagna ha partorito un topolino", è stato il giudizio di Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega nella commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. "Giudichiamo insufficienti, parziali e inutilmente punitive le misure adottate – ha spiegato – in quanto riteniamo che le stesse non bloccheranno assolutamente le azioni criminali di balordi e ubriachi della notte. C'è bisogno invece di più controlli per le strade e di far rispettare le regole dentro e fuori i pubblici esercizi del food and beverage". "Solo a Napoli il by night rappresenta un problema che evidentemente si vuole risolvere con la repressione – ha aggiunto – mentre in tutte le altre città del mondo è sinonimo di crescita e costume e dove il popolo della notte è accolto con professionalità, senso civico e ordine pubblico".

I consiglieri comunali Alessandra Clemente e Claudio Cecere hanno affidato la loro posizione ad un comunicato congiunto. "Dopo settimane dei attesa – hanno scritto – abbiamo appreso oggi in commissione Sicurezza urbana l’avvenuta firma dell’ordinanza che prevede la chiusura anticipata delle attività commerciali come strumento di contrasto alla mala movida. Continuiamo con forza a ribadire che non sarà una contrazione degli orari di apertura a rendere più sicure le nostre notti e quelle dei nostri ragazzi". "Colpire in maniera orizzontale tutti gli esercizi che vivono grazie alla movida, quella sana e controllata, rimane una soluzione punitiva. Una penalità particolarmente sentita in una città dove crearsi un lavoro significa davvero fare “un’impresa” - hanno quindi aggiunto - Il ruolo delle istituzioni non può limitarsi a imporre delle limitazioni ma deve mettere nelle condizioni cittadini ed esercenti di trascorrere le notti in modo sicuro e questo si fa con il controllo dei territori".

"Per questo motivo proponiamo un piano di azioni alternative che possa concretamente tutelare nelle ore notturne i napoletani, a partire da quelli maggiormente esposti ai rischi, i minorI. Chiediamo: - che si parta da un maggiore controllo dei territori da parte delle forze dell’ordine; - che venga istituito un tavolo di confronto con gli esercenti; - di rimettere mano al regolamento delle licenze e prevedere il ritiro per chi somministra alcolici a minori di anni 14 e la chiusura per 30 giorni a chi somministra alcol a giovani tra i 14 e 18 anni; - che vengano fatte verifiche a campione sulla qualità dell’alcol somministrato, avendo ricevuto diverse segnalazioni di locali dove vengono “travasati” gli alcolici con prodotti di qualità scadente; - che sia predisposto un programma a sostegno dei minori che vivono una città priva di luoghi di aggregazione e attività a loro misura".

Le critiche dei gestori di locali e dei movimenti

Fabrizio Caliendo del Kestè spiega: "Non serve un'ordinanza, ma servono alternative sane, investimenti sulla notte, aree pedonali e controlli mirati e sopratutto persone capaci". "Con la nuova ordinanza, il sindaco ha il chiaro intento di spostare la movida lontano dal centro storico e dalle zone più frequentate della città – sono le parole di Renato Minale del Mamamù – il problema non lo risolvi, semplicemente lo sposti. È come portare la polvere dalla cucina alla stanza da letto". Ex assessore della giunta de Magistris, anche Eleonora de Majo critica – ma per altre ragioni – il provvedimento. "Ho letto l’ordinanza sulla movida – scrive – Al di là di tutto, delle mie fortissime perplessità nei confronti della modalità con cui l’amministrazione sta affrontando la questione su cui tornerò con più calma, dico solo che non si può leggere in un atto di una amministrazione comunale la frase 'È necessario adottare un provvedimento funzionale al processo rieducativo orientato a radicare diverse abitudini orarie finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero', perché qua si è proprio frainteso il ruolo della politica. Poi parliamo di quello che volete. Ma la rieducazione al corretto utilizzo del tempo libero proprio no".