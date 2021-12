Capodanno e San Silvestro, la decisione del sindaco di Torre Annunziata: "Divieto di stazionamento in tutte le strade"

Dal 31 dicembre al 1 gennaio è stato indetto un divieto di stazionamento nelle strade della città di Torre Annunziata. È il contenuto dell'ordinanza emanata oggi dal sindaco Vincenzo Ascione.

La decisione, spiegano dal comune oplontino, è stata presa "in considerazione dell'aumento dei contagi da Sars Cov-2 sul territorio cittadino".

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 11 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 5 del 1 gennaio 2022.

Le strade

In particolare riguarderà le "aree della città in cui la distanza interpersonale non è adeguatamente controllabile", ovvero via G. Alfani; piazzale Kennedy, negli spazi compresi tra via Pastore e via Tagliamonte, compresa l’area antistante lo stadio “Giraud”; via Avallone, nello spazio antistante il settore “Tribuna” dello stadio “Giraud”; via G. Marconi e viale C. Colombo, negli spazi compresi tra largo Luigi Manzo e quelli antistanti l’ex stabilimento balneare “Santa Lucia”; via M. Caravelli; Darsena Pescatori in via Porto; Villa Comunale.