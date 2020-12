Covid-19, il vicesindaco Panini: "Bisogna intervenire sugli orari della città"

“Nessuno ha preso provvedimenti sugli orari della città, se non si interviene sui tempi di lavoro e di scuola, rispettando sempre il distanziamento, è ovvio che si creino disagi”. A dirlo è il vicesindaco di Napoli Enrico Panini, intervenuto alla trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia.

Sulla questione trasporto pubblico, il numero due di Palazzo San Giacomo ha ammesso che “le proteste sono comprensibili. Non è tutto rimediabile nel giro di pochi giorni, ma è assurdo che la Regione non abbia messo mano agli orari. Il tema affollamento sui mezzi pubblici riguarda la nostra città come altre da Nord a Sud. Per Natale Anm si sta attrezzando per le linee a maggiore frequenza, perché su funicolari e metro la capienza è sempre al di sotto del 20-30%. Il problema è quello su gomma”.

Sulla fine della consiliatura, Panini ha spiegato che come Amministrazione “non possiamo dare sostegni e sussidi ai singoli ma allungheremo i tempi dei pagamenti sui tributi e poi 37 interventi in tema Covid, come non far pagare strisce blu per chi lavora, eliminare ztl e poi fitto degli immobili. Molte attività sono chiuse e pagano fitti mensili di un’altra fase e noi li abbiamo ridotti, serve una legge che intervenga sul settore privato”.