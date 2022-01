Patto per Napoli, opposizione sul piede di guerra: "Lo pagheranno i napoletani"

Maresca e Coccia, in due separate conferenze stampa, anticipano la battaglia che faranno in sede di Consiglio comunale al provvedimento caldeggiato dalla Giunta Manfredi

Si avvicina, domani, una seduta consiliare - quella sul "Patto per Napoli" - infuocata. Le opposizioni annunciano battaglia e puntano l'indice sui rincari. Nel corso della conferenza stampa convocata nell'antisala dei Baroni con i consiglieri di centrodestra, oggi Catello Maresca ha spiegato che "come certificato dall'Ordine dei dottori commercialisti, l'aumento dell'addizionale regionale quest'anno significa un incremento dell'imposta, in base agli scaglioni, tra i 100 e i 582 euro, che andrà a colpire l'87% di chi, a Napoli, percepisce un reddito e paga le tasse”. Cioè, spiega il magistrato, “sempre gli stessi. Invece di allargare la base imponibile, si aumenta il prelievo ai danni dei soliti che lavorano e pagano”.

Impietoso poi il giudizio sui primi 100 giorni di Manfredi sindaco: "Noi non facciamo chiacchiere", dice tout court Maresca annunciando per la seduta consiliare la presentazione di una serie articolata di proposte.

A Maresca fa eco l'opposizione dell'ala più a sinistra del Consiglio, nella conferenza stampa "gemella" tenuta al Maschio Angioino, ma nella sala abitualmente destinata ai matrimoni. Elena Coccia in particolare dice: "Per circa 20 anni si mette sulle spalle della città un debito di un miliardo e 300 milioni, l'Irpef già è aumentata, come anche le bollette di luce e gas. La città già è stremata dai debiti e soprattutto dalla mancanza di lavoro. Ci hanno detto che non ci sarà una privatizzazione delle reti, ma una gestione conferita ai privati. Mi chiedo cosa significa, dal momento che i privati fanno lucro. Sono poi molto preoccupata per la sorte di ABC e del servizio di fornitura dell'acqua potabile. Napoli non è in vendita: questo è il nostro slogan con cui domani andremo in Consiglio comunale”.