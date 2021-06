De Magistris: "De Luca non può decidere quando togliere le mascherine. Spetta al Governo"

Torna a parlare di mascherine il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Il primo cittadino aveva già espresso il suo parere in merito alla possibilità di eliminare da subito l'obbligo di mascherina all'aperto in zona bianca. In risposta al governatore della Campania Vincenzo De Luca, de Magistris ha ribadito: "Non può essere un presidente di Regione a stabilire quando toglierla. E' un tema che spetta al Governo, al Commissario. Se il Governo dice che il 28 giugno sarà possibile toglierla all'aperto, allora dovremmo seguire questa indicazione. Anche perché, con questo caldo, diventa dannosa".