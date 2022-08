Comune di Napoli, a breve la nomina del nuovo vicesindaco. Rebus candidature in vista delle Politiche

L'assessora all'urbanistica Laura Lieto favorita per il ruolo di numero due della giunta. Intanto, come in tutte le amministrazioni locali, c'è attesa per le liste delle elezioni Politiche in cui potrebbero figurare assessori e consiglieri comunali