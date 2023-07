Nuovo piano per migliorare la rete stradale, dalla Regione Campania mezzo miliardo per la viabilità

La Giunta regionale della Campania ha approvato un nuovo piano per migliorare la rete stradale regionale e locale. Sono 500 i milioni di euro da stanziare sui fondi FSC 2021/2027 per un nuovo bando finalizzato a rendere più sicura e più efficiente l’infrastruttura viaria regionale.

"Continua l'impegno della Regione sulle infrastrutture viarie. Si avviano grazie a questo bando ulteriori e decisivi interventi, con l'obiettivo di potenziare una dotazione infrastrutturale assolutamente fondamentale per assicurare la sicurezza e la qualità della circolazione, e per garantire l’accessibilità sull’intera scala regionale, salvaguardando il diritto fondamentale alla mobilità anche nelle aree interne e periferiche", afferma in una nota il presidente della Regione Vincenzo De Luca.