Covid-19, Conte firma il nuovo Dpcm: chiusura alle 18 per bar e ristoranti, stop a cinema e teatri

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte il nuovo Dpcm contenente ulteriori misure restrittive anti-Covid, che sarà in vigore da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre. Il Premier illustrerà nelle prossime ore le novità nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Confermata, come da indiscrezioni circolate già nella giornata di ieri, la chiusura di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie alle ore 18, sia nei giorni feriali che la domenica. Stop anche a cinema, teatri, sale da gioco, sale scommesse, palestre, piscine, centri benessere, centri termali. Sospese anche le feste

Il Governo, inoltre, starebbe accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure.

Per quanto riguarda la scuola, la didattica a distanza alle superiori potrà arrivare anche al 100%. Raccomandato fortemente, inoltre, di "non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".