Misure anti-Covid, presentato il nuovo Dpcm: le principali novità

Il Ministro della Salute Roberto Speranza e quello per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini hanno illustrato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi le nuove misure del Dpcm sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato anche il Presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro, e il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

"Il nuovo Dpcm è frutto di un confronto importante con il Parlamento, con le Regioni e con il Cts. Il principio guida di questo decreto è quello della tutela della salute. Siamo convinti come Governo che bisogna vincere la battaglia sanitaria. E’ la prima pietra per la ripresa del nostro Paese. La curva del contagio da segnali robusti di ripresa e risalita, anche a causa delle varianti. Il decreto conferma il modello di divisione del paese per aree a colori. Crediamo questa sia la strada giusta. In queste ore sono in corso anche interventi mirati di alcuni presidenti di regione. L’innovazione più rilevante di questo Dpcm riguarda le scuole. La variante inglese ha una particolare penetrabilità nelle fasce più giovani. In area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno in modalità a distanza, per provare a tenere sotto controllo la curva del contagio. Seguiremo l’evoluzione dell’epidemia con la massima attenzione", ha spiegato il Ministro Speranza.

Pasqua, Speranza: "Al momento le misure sono queste"

"Nel Dpcm sono comprese le festività pasquali. Il Governo valuterà l’evoluzione della curva epidemiologica nelle settimane che verranno. Le misure per il momento sono queste, anche per le festività pasquali", ha precisato Speranza rispondendo alla domanda di una giornalista presente.

200 milioni per congedi parentali

"Nel decreto sostegno abbiamo previsto risorse per 200 milioni di euro per il supporto alle famiglie sul tema dei congedi parentali". E' quanto annunciato dal Ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini nel corso della conferenza stampa.