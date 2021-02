Afragola, il Prefetto sospende il Consiglio comunale e nomina il Commissario

Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, a seguito delle dimissioni dalla carica di 14 consiglieri su 24 assegnati al Comune di Afragola, ha avviato la procedura di scioglimento di quel consiglio comunale.

Con provvedimento in data odierna, il Prefetto ha sospeso il consiglio comunale e nominato Commissario prefettizio il Vice Prefetto Anna Nigro, in servizio presso la Prefettura di Napoli, incaricandolo della provvisoria amministrazione dell'Ente.

Delusione per il sindaco Claudio Grillo che si era distinto in aiuto agli afragolesi nei momenti più duri del Covid in aiuto delle fasce più deboli della popolazione.