Alleanza Pd-5 Stelle, doppio successo a Pomigliano e Giugliano

Importante doppio successo per l'alleanza Pd-5 Stelle alle comunali nel napoletano. I candidati appoggiati da parte della coalizione di centrosinistra e dai pentastellati hanno infatti avuto la meglio al ballottaggio sia a Pomigliano d'Arco che a Giugliano.

A Pomigliano Gianluca Del Mastro ha ottenuto oltre il 61% delle preferenze, battendo Elvira Romano.

Vittoria anche per Nicola Pirozzi a Giugliano, con il 53,10% dei voti sullo sfidante, l'ex sindaco Antonio Poziello.

A Casavatore, invece, il candidato del centrosinistra Luigi Maglione, sostenuto al ballottaggio anche dal Movimento 5 Stelle, ha perso per soli due voti il testa a testa con Vito Marino, eletto nuovo sindaco.

BALLOTTAGGI COMUNALI 2020, TUTTI I RISULTATI

Sarracino: "Risultato eccezionale"

"Siamo dinnanzi ad un risultato eccezionale. Il Partito Democratico si conferma la prima forza della provincia di Napoli. Alle tantissime vittorie già riportate al primo turno, si aggiungono oggi quelle straordinarie di Pomigliano D'Arco e Giugliano, comuni importantissimi dove abbiamo deciso di sperimentare la coalizione con il Movimento 5 Stelle. Vinciamo a Sorrento, non accadeva dal 1993. Vinciamo a Saviano, non era mai successo. Il gruppo dirigente provinciale in pochi mesi ha raggiunto risultati impensabili. La nostra linea politica si è affermata con forza, non solo nel partito ma soprattutto nella società. Aver costruito coalizioni larghe e coese, che avessero al centro i nostri storici valori, si è dimostrata una scelta vincente. Ora con umilità, siamo già al lavoro per tornare a vincere le elezioni del Comune di Napoli". Così in una nota il segretario metropolitano del PD Napoli, Marco Sarracino, si è espresso sui ballottaggi 2020 nella provincia di Napoli.

Santillo: "Vittoria che appartiene ai cittadini di quei territori"

"Le notizie che giungono dai seggi dei comuni campani in cui il MoVimento 5 Stelle era presente al ballottaggio ci riempiono di gioia e di orgoglio. I nostri candidati hanno vinto in tutti e tre i comuni in cui erano sostenuti dal Movimento 5 Stelle. È una grande vittoria che appartiene ai cittadini di quei territori, che con il loro voto hanno scelto di premiare le scelte fatte dal Movimento 5 Stelle e di imprimere La forza del cambiamento nell'amministrazione di quei comuni. A Gianluca De Mastro, nuovo sindaco di Pomigliano d'Arco, a Nicola Pirozzi, nuovo sindaco di Giugliano in Campania, e a Enrico Franza, nuovo sindaco di Ariano Irpino, vanno i più vivi complimenti è l'augurio di buon lavoro. Questi grandi risultati sono il riconoscimento di un modello che ha funzionato e la base per imprimere in quei territori la forza del cambiamento che i cittadini attendono da anni". Così in una nota il senatore campano del MoVimento 5 Stelle Agostino Santillo.