Nuovi poliziotti in arrivo a Napoli: lo annuncia il ministro dell'Interno

"La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Ecco perché abbiamo aumentato ancora il numero delle Forze dell'ordine. Sono oltre 4.800, tra poliziotti e carabinieri, i nuovi operatori che in questi giorni stanno prendendo servizio in tutta Italia. Giovani donne e uomini in divisa che sono certo sapranno offrire un importante contributo al Paese". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Nelle sole città metropolitane, al netto dei pensionamenti, arriveranno ben 1.000 nuove unità in più. Di queste, in particolare, 221 saranno assegnate a Roma, 100 a Napoli, 87 a Firenze e a Milano, 74 a Bari, 65 a Venezia, 45 a Bologna, 50 a Torino e 30 a Reggio Calabria. Importanti risorse che si vanno ad aggiungere al rilevante aumento degli organici già realizzato nel 2023 e nel primo semestre di quest'anno. Inoltre, nelle maggiori località turistiche abbiamo previsto per l'estate un rinforzo di oltre duemila operatori tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Un aumento ottenuto grazie alle misure varate dal Governo per garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza a tutela dei nostri cittadini", conclude il titolare del Viminale. (Agenzia Dire)