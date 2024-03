Nuova Venere degli Stracci, altro che donazione: "Il Comune l'ha pagata 168mila euro"

"Altri 168mila euro in favore della Fondazione Pistoletto, per la 'nuova' Venere degli Stracci". La consigliera regionale indipendente Maria Muscarà è fortemente critica con il Comune di Napoli per l'opera d'arte tornata a piazza Municipio, dopo che nella sua prima versione era stata data alle fiamme da un senzatetto.

"Nonostante abbiamo una città che sta crollando a pezzi, nonostante abbiamo il Comune di Napoli che si lamenta perché non ci sono soldi nelle casse comunali anche per le manutenzioni - argomenta l'ex M5s - continuiamo a sperperare soldi quando ci sono altre priorità. La chiamano 'Venere degli Stracci', ma negli ultimi tempi cercano di chiamarla 'Donata', prendendo in giro i cittadini napoletani".

Muscarà sottolinea che sta passando una notizia falsa, ovvero che l'opera sia una donazione. "Gli atti parlano - aggiunge - e dagli atti infatti si legge: 'Assumere l’impegno di spesa di € 168.360,00 comprensivo di IVA al 22% (imponibile IVA al 22% €138.000,00 - IVA al 22% € 30.360,00) sul capitolo 152542/2 denominato “Impegnare la spesa a favore della Fondazione Pistoletto Onlus, Prestazioni di servizi per la realizzazione di eventi culturali – fin imposta di soggiorno” - codice 05.02-1.03.02.02.999, E.P. 2024'.