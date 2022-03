Città Metropolitana, eletto il nuovo Consiglio: tutti i nomi

Proclamati gli eletti al Consiglio Metropolitano di Napoli. Sette Consiglieri per la lista Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana, sette per la lista Napoli Metropolitana, tre per Territori in Movimento, due per Forza Italia, e uno ciascuno per le liste Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni, Grande Napoli, Progresso e Legalità con Catello Maresca, Lega – Con Salvini e I Territori in Azione. Nove i Sindaci eletti, cinque i Consiglieri provenienti dal Comune di Napoli e 10 dai Comuni dell’area metropolitana.

Sette Consiglieri a testa per la lista Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana e la lista Napoli Metropolitana, tre per Territori in Movimento, due per Forza Italia, e uno ciascuno per le liste Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni, Grande Napoli, Progresso e Legalità con Catello Maresca, Lega – Con Salvini e I Territori in Azione. È questo l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Napoli tenutesi nella giornata di ieri presso la sede di piazza Matteotti, che hanno visto la partecipazione al voto di 1.446 aventi diritto su 1.493, pari al 96,85%.

Lo spoglio si è svolto questa mattina, mentre in serata l’Ufficio Elettorale all’uopo costituito presso la Città Metropolitana di Napoli ha comunicato i risultati ufficiali, consentendo al Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi, di procedere alla proclamazione.

Dionigi Gaudioso, Ilaria Abagnale, Antonio Caiazzo, Sergio Colella, Felice Sorrentino, Giuseppe Sommese e Rosario Andreozzi sono stati eletti per la lista Napoli Metropolitana, mentre per la lista Progressisti e Riformisti entrano in Consiglio Giuseppe Cirillo, Carmine Lo Sapio, Antonio Sabino, Giuseppe Bencivenga, Marco Del Prete, Luciano Borrelli e Giuseppe Tito.

I tre che siederanno a Santa Maria la Nova tra le fila della lista Territori in Movimento sono Salvatore Cioffi, Salvatore Flocco e Salvatore Pezzella, mentre Forza Italia sarà rappresentata da Massimo Pelliccia e Salvatore Guangi.

Il Consigliere di Fratelli d’Italia è Giuseppe Nocerino, quello di Grande Napoli è Luigi Grimaldi, mentre Vincenzo Cirillo è stato eletto con Progresso e Legalità, Domenico Esposito Alaia con la Lega e Domenico Marrazzo con I Territori in Azione.

Dei 24 eletti, cinque sono Consiglieri al Comune di Napoli – nel 2016 furono 6, mentre nel 2014 furono ben 12 - nove sono i Sindaci e 10 i Consiglieri che provengono dai Comuni dell’area metropolitana. Cinque gli uscenti riconfermati (Caiazzo aveva lasciato per un breve periodo), 19 quelli che varcheranno per la prima volta l’uscio di Santa Maria la Nova.

I nomi degli eletti

LISTA N. 1 – Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni



1 GIUSEPPE NOCERINO – Consigliere Comune di Somma Vesuviana



LISTA N. 2 – Forza Italia



1 MASSIMO PELLICCIA – Sindaco Comune di Casalnuovo

2 SALVATORE GUANGI – Consigliere Comune di Napoli



LISTA N. 3 – Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana



1 GIUSEPPE CIRILLO – Sindaco di Cardito

2 CARMINE LO SAPIO – Sindaco di Pompei

3 ANTONIO SABINO – Sindaco di Quarto

4 GIUSEPPE BENCIVENGA – Sindaco di Frattaminore

5 MARCO DEL PRETE – Sindaco di Frattamaggiore

6 LUCIANO BORRELLI – Consigliere Comune di Calvizzano

7 GIUSEPPE TITO – Sindaco di Meta



LISTA N. 5 – Grande Napoli



1. LUIGI GRIMALDI – Consigliere Comune di Napoli



LISTA N. 6 – Napoli Metropolitana



1 DIONIGI GAUDIOSO – Sindaco di Barano d’Ischia

2 ILARIA ABAGNALE – Sindaco di Sant’Antonio Abate

3 SERGIO COLELLA – Consigliere Comune di Napoli

4 ANTONIO CAIAZZO – Consigliere Comune di Afragola

5 FELICE SORRENTINO – Consigliere Comune di Poggiomarino

6 GIUSEPPE SOMMESE - Consigliere Comune di Somma Vesuviana

7 ROSARIO ANDREOZZI - Consigliere Comune di Napoli

LISTA N. 7 – Progresso e Legalità con Catello Maresca



1 VINCENZO CIRILLO - Consigliere Comune di Trecase

LISTA N. 9 – Lega – Con Salvini



1 DOMENICO ESPOSITO ALAIA - Consigliere Comune di Castello di Cisterna

LISTA N. 10 – I Territori in Azione



1 DOMENICO MARRAZZO - Consigliere Comune di Qualiano

LISTA N. 11 – Territori in Movimento



2 SALVATORE CIOFFI - Consigliere Comune di Pomigliano d’Arco

2 SALVATORE FLOCCO - Consigliere Comune di Napoli

3 SALVATORE PEZZELLA - Consigliere Comune di Giugliano in Campania

I commenti

Questo il commento di Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, candidato consigliere: "Ringrazio di cuore gli oltre 40 amministratori comunali della provincia, tra sindaci e consiglieri, che hanno voluto concedermi la loro fiducia alle elezioni della Città Metropolitana di Napoli. Un risultato importante, con circa 2000 voti alla lista che ho avuto l’onore di guidare. E frutto di relazioni e sinergie, di lotta e di governo, che segnano la mia vita da più di 15 anni. Un voto per un progetto, per un’idea di territorio che coinvolga le comunità. Purtroppo non è bastato per essere eletti in consiglio. Abbiamo provato a dare il nostro contributo, fatto di passione ed esperienza maturata sul campo. Senza clientele, senza promesse, senza scambi. Proponendo solo noi e le nostre storie. E la voglia di cambiare un sistema che non va. Ognuno poi spiegherà le proprie scelte, frutto di voto controllato e di interessi che non mi appartengono.

Non mi sono mai appartenute. E non mi apparterranno mai. Da questa esperienza elettorale e politica ho imparato tanto. E mi ha aiutato a conoscere tanti attivisti, candidati e amministratori, che hanno a cuore il futuro del nostro territorio. Persone splendide, a cui va tutta la mia gratitudine. Una rete di appassionati e professionisti che rappresenta un valore, ad a cui assicuro impegno ed entusiasmo. Faccio i miei migliori auguri a tutti gli eletti, affinché possano essere all’altezza dei sogni e delle ambizioni di tre milioni di cittadini. Ponendosi un obiettivo, per le prossime elezioni. Tornare a far votare la gente, il popolo. Io continuo a fare il sindaco della mia terra. Ad essere il primo servitore della città che amo. Bacoli. Continuerò a fare la mia parte per il popolo a cui appartengo, quello bacolese. Quello flegreo, quello napoletano. Con senso delle istituzioni, del dovere. Insieme a tutti voi. Un passo alla volta".

"La politica dei valori, quelli veri come l’onestà, la lealtà, la trasparenza, il rispetto si sta affermando con forza grazie all’impegno e al sacrificio di persone perbene. Enzo Cirillo, primo eletto e tutti gli altri amici che si sono impegnati nel nostro progetto, sono il fulgido esempio che si può vincere basandosi su principi sani". Così in una nota Catello Maresca, consigliere comunale di Napoli commenta l’elezione alla Città Metropolitana di Vincenzo Cirillo, eletto nella lista “Progresso e Legalità” con Catello Maresca. "Un ringraziamento fortissimo a tutti coloro che hanno creduto e credono nel progetto, che da oggi è molto più solido e consapevole. Costruiamo insieme una politica sana, basata su solidi valori e persone perbene", ha ribadito Maresca.

"Abbiamo ottenuto un risultato straordinario: Azione è la vera novità di queste elezioni metropolitane di Napoli. Ci siamo presentati, tra pochissimi a farlo, con il nostro simbolo, senza nasconderci in liste arlecchino o disperderci in accordicchi di palazzo. Abbiamo superato importanti partiti nazionali, liste legate a candidati sindaco, avremo la nostra rappresentanza in Consiglio"

"Un risultato ancora più straordinario, se si pensa che Azione ha celebrato il suo congresso fondativo in Campania soltanto il mese scorso" - così Peppe Sommese, consigliere Regionale e Segretario campano di Azione, partito fondato da Carlo Calenda.

"Abbiamo tenuto la barra a dritta, espresso una linea coerente e raccolto consenso su un'idea chiara di città metropolitana. Risultato straordinario ma non inatteso, dunque. Stiamo lavorando bene"

"Il mio ringraziamento - ha concluso Sommese - va a tutti gli amministratori che hanno sostenuto questa sfida e ai dirigenti di Azione, a partire dalla segretaria provinciale di Napoli Francesca Scarpato: un grandissimo lavoro di squadra che ci gratifica e ci incoraggia ad andare avanti su questa strada, tutti insieme. Azione conta già centinaia di amministratori in Campania, tanti altri aderiranno ancora. Ci siamo e ci saremo, centrali e decisivi, a Napoli come in Campania"