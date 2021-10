Il presidente della Regione Campania: "Scambiano la libertà per il libero arbitrio. Stato democratico non significa avere sovvenzioni per i capricci"

Nella sua consueta diretta Facebook del venerdì, Vincenzo De Luca torna a rivolgersi al fronte no green pass: "Vogliono che il tempone lo paghi lo Stato? Ma non esiste, le loro fisime se le pagano da soli, lo Stato non paga per i capricci".