Manfredi: "Tanti turisti a Napoli. La città merita un bel Natale"

"Un Natale di speranza e ottimismo". Questo l'augurio del sindaco Gaetano Manfredi ai napoletani a margine delle celebrazioni per l'Immacolata Concezione. In questo video, il primo cittadino si è sofferma sulla massiccia presenza di turisti in città, indicatore di ricchezza per la città. Dal sindaco anche un monito al Governo per non creare, con la Manovra, ulteriori diseguaglianze tra Nord e Sud.