Nappi contro Eav: "Agirò in via giudiziaria"

"Con riferimento alla nota Eav di oggi confermo che, successivamente alla mia nomina ad assessore nella giunta Caldoro, gli unici incarichi professionali conferitomi sono stati quelli resi in continuità, per soggetti e oggetto del contenzioso, rispetto a quelli antecedenti alla nomina stessa" Lo dichiara Severino Nappi, candidato alle Regionali in Campania con la Lega.

"Confermo altresì che, per il pagamento di quanto dovutomi, ho atteso la cessazione del mio incarico politico e che ho dovuto avviare persino un contenzioso, concluso con esito positivo, per ottenerlo".

E, aggiunge Nappi: "Ovviamente agirò in via giudiziaria a tutela della mia immagine, devolvendo il risarcimento in beneficenza".