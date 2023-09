Ore di ansia per Giorgio Napolitano: le sue condizioni di salute si aggravano

Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, ricoverato da quattro mesi nella clinica romana di Monteverde Vecchio, è in peggioramento. Al capezzale del 98enne il figlio Giulio e la moglie Clio.

Napolitano era stato operato all'addome all'ospedale Spallanzani di Roma il 21 maggio del 2022

"Quanto accade sulla Rete in queste ore è semplicemente allucinante. Gli insulti sono un oltraggio non solo al Presidente Napolitano ma alle Istituzioni", denunciano i senatori del Gruppo Autonomie, Pietro Patton e Luigi Spagnolli, in merito alle ingiurie lanciate in queste ore sui social dopo la notizia del peggioramento delle condizioni di salute del presidente emerito.